Окончить военные действия лишь с помощью оружия не получится, сказала дипломат.

При действительном желании властей Украины закончить конфликт, они должны понимать, что для этого им нужно признать новые территориальные реалии и прекратить попытки стать страной-участником НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Дипломат добавила, что окончить военные действия лишь с помощью оружия не получится.

«Если в Киеве действительно хотят завершить конфликт, то они знают, что надо делать. Нужно признать современные территориальные реалии, вернуть Украину к истокам ее государственности, то есть восстановить нейтральный статус, отказаться от претензий на членство в НАТО», — сказала Захарова.

К тому же она подчеркнула, что киевскому режиму нужно соблюдать права человека, а именно русскоговорящих граждан, так как те третировались в течение многих лет.

«Их права просто изничтожались. Обеспечить нужно основные свободы: свободу слова и свободу вероисповедания, отменить запреты канонического православия. Вот это надо сделать», — подытожила Захарова.

