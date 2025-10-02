Макрон шлепнул премьер-министра Албании после шутки о Трампе

Фото: OLIVIER MATTHYS/EPA|ТАСС

Что стало причиной неожиданной реакции французского лидера?

Премьер-министр Албании Эди Рама во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым напомнил французскому коллеге об оговорке президента США Дональда Трампа. Это вызвало неожиданную реакцию французского лидера. Видео инцидента было опубликовало издание Minval Politika в своем Telegram-канале.

«Вам следует извиниться перед нами. Потому что вы не поздравили нас с мирной сделкой, которую президент Трамп осуществил между Албанией и Азербайджаном», — сказал Рама, указывая на себя и Алиева.

Макрон рассмеялся и шутливо хлопнул албанского премьера по лицу. Рама при этом сохранил невозмутимость.

Ранее 18 сентября Дональд Трамп перепутал страны, заявив, что именно ему удалось урегулировать конфликт между «Абербайджаном и Албанией». Этот курьез вызвал недоумение и стал поводом для обсуждений в СМИ. Вместо Азербайджана он произнес «Абербайджан», а Армению назвал Албанией. Позже Трамп объяснил, что имел в виду помощь в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта и признал ошибку.

