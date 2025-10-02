Путин выразил соболезнования Вьетнаму в связи с трагическими последствия тайфуна

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Во время стихийного бедствия погибли 29 человек.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Вьетнама из-за трагических последствия тайфуна, который обрушился на страну. Об этом стало известно из соответствующего послания на сайте Кремля.

Как отмечали в СМИ, во время стихийного бедствия в государстве погибли 29 человек, к тому еще 19 жителей страны числятся пропавшими без вести. Более ста человек получили ранения в ходе бедствия.

Тайфун пошел во Вьетнаме в начале недели. Он стал наиболее разрушительным штормом за год в стране. Больший урон пришелся на 17 провинций и городов. Сопровождали тайфун сильнейший дождь, наводнения и оползни, что серьезно сказалось на инфраструктуре. Так, были разрушены свыше 137 тысяч жилых домов, повреждены более 5,6 тысяч телекоммуникационных вышек и электропередач. Уточнялось, что многие районы оказались обесточены и без связи. Обширные площади сельхозугодий затопило, что повлияло на урожай и рыбные хозяйства.

Ранее, писал 5-tv.ru, победитель конкурса «Интервидение-2025», вьетнамский певец Дык Фук сделал пожертвования на борьбу с последствиями тайфуна.

