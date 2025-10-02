В результате конфликта в дагестанском селе Унцукуль ранено три человека

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пострадавшие находятся в больнице.

Поблизости от школы в селе Унцукуль, Дагестан, произошла стрельба. Уточнялось, что в результате инцидента три человека получили ранения. Об этом стало известно из источника 5-tv.ru.

По сообщению инсайдера, на месте событий мужчины открыли огонь из оружия — травматического пистолета. По предварительным данным, причиной стрельбы стал неразрешенный конфликт между участниками потасовки. Несколько человек приехали к своему знакомому, который живет у учебного заведения. У мужчин началась словесная перепалка. В стрельбе оказались задействованы пять взрослых человек.

К тому же, по сообщению властей региона, жизни пострадавших в инциденте ничего не угрожает. В настоящее время раненые в ходе стрельбы находятся в больнице.

«Они достали оружие и начали палить друг в друга», — добавил источник.

Директор школы заявил, что происшествие проходило на соседней улице. По словам Магомедрасула Нурмагомедова, случившееся не относится к учащимся. Также раненых в школе нет.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Омске водитель автобуса зажал ребенка дверьми и протащил по асфальту. В данный момент по обстоятельствам происшествия проводят разбирательство сотрудники правоохранительных органов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.