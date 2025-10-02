В Красноярском крае обнаружили автомобиль пропавшей семьи Усольцевых

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

К поискам присоединились более 70 человек.

В поселке Кутурчин Краснодарского края обнаружили автомобиль пропавшей семьи Усольцевых. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД в Telegram-канале.

«Найден автомобиль семейной пары, который они оставили в поселке Кутурчин. Имеются очевидцы, которые наблюдали, как семья с большими туристическими рюкзаками начинала маршрут к горе Буратинка», — говорится в публикации.

Также уточняется, что к поискам семьи Усольцевых присоединились более 70 человек. В операции задействованы квадроциклы, беспилотники и вертолет.

Подруга пропавшей Ирины Усольцевой Оксана Жданюк рассказала, что о деталях своей прогулки семья не сообщала, но, судя по всему, они сменили маршрут.

«Они хотели просто на гору Буратинка идти. Это просто они переночевали на базе „Биосфера“ с субботы на воскресенье. В воскресенье они пошли на гору Буратинка, и оттуда уже домой должны были ехать», — поделилась Жданюк.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Красноярском крае в районе Минской петли во время туристического похода исчезли двое взрослых и пятилетняя девочка. Семья отправилась в поход к горе Буратинка еще 28 сентября и с тех пор не выходила на связь.

