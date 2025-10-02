«Родился в рубашке»: сын Лерчек чудом остался жив после падения на него стола

Сын блогера Лерчек чудом остался жив после падения на него стола

Мальчик находился в очень тяжелом состоянии.

Сын блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, чудом пережил падение на него стола. Об этом его отец Артем Чекалин рассказал 5-tv.

«Врачи сказали, что родился в рубашке, потому что было подозрение на ушиб сердца. Какой-то анализ превышал несколько тысяч, и на следующий день там оказалось всего 30 единиц. Сказали, что это чудо», — поделился Чекалин.

По словам экс-супруга Чекалиной, сотрудники ДПС помогли оперативно доставить мальчика в больницу. Мужчина, находящийся под домашним арестом, отметил, что ему разрешают навещать сына в больнице.

Сама Лерчек находится рядом с ребенком на постоянной основе. Ранее 5-tv писал, что трехлетний сын скандально известных блогеров-инфлюенсеров уронил на себя стол и попал в больницу с травмой легких. Несчастный случай произошел, когда малыш играл.

По словам Артема Чекалина, счет шел на минуты — от травмы, причиненной упавшей мебелью, у мальчика открылся пневмоторакс. Юный наследник Чекалиных с детства борется с астмой, рассказал его отец.



