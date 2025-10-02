Езду по трамвайным путям могут приравнять к хулиганству

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

Наказание за нарушение в этом случае ужесточат.

Наказание за езду по трамвайным путям могут ужесточить и приравнять ее к мелкому хулиганству. Речь о выезде на встречку, создании помех. Подобных случаев в последнее время стало так много, что в соцсетях даже появился новый тренд. За который, если инициативу одобрят, можно будет попасть в тюрьму. Все объяснит корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Рельсы для поездов или трамвайные пути, экономят автолюбителям время. Безопасность уходит на второй план.

«Водители занимают полосы для движения трамваев. Приходится простаивать, особенно это в центральной части города, вот как мы сейчас здесь находимся. Соответственно, в часы пик люди, так сказать, долгое время добираются», — отметил начальник службы безопасности движения ГУП «Горэлектротранс».

Это кадры, снятые на камеру регистратора в Санкт Петербурге. Здесь на линии для трамваев, не разъехались такси и маршрутный автобус. Кто виноват? Жители культурной столицы еще долго выясняли.

Как мы выяснили, в Санкт Петербурге для многих водителей выезд на трамвайные пути — один из любимых маневров.

Такое легкое отношение к нарушению ПДД породило целый тренд в соцсетях. Там десятки видео, на которых автолюбители мчатся по трамвайным путям обгоняя поток.

Сейчас выезд на встречные трамвайные пути не предполагает арест водителя. В случае если автомобилист объезжал препятствие, он заплатит штраф порядка двух тысяч рублей. А вот если просто объехал пробку — санкции строже. Штраф семь с половиной тысяч рублей и лишение прав до полугода.

В национальном автомобильном союзе предложили ужесточить наказание

«За нарушение безопасной эксплуатации транспортных средств, совершенное из хулиганских побуждений, предусмотрена ответственность в виде штрафа от 150 до 300 тысяч рублей, а то и заключение до двух лет. В отдельных случаях с „мамкиными дрифтерами“ это уже делается. И считаем, что такую практику надо распространить и на этот новый тренд», — заявил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Следуют ему водители в разных регионах. Так, в Москве автомобилист решил обогнать пробку, проскочив по трамвайным рельсам. Там бы его машина и осталась, если бы рядом не оказалось рабочих.

«На таких узких участках дороги водители зачастую выезжают на встречные трамвайные пути. Перед ними стоит выбор: либо нарушить правила и проехать побыстрее, либо долго и медленно ехать за трамваем и при этом тормозить на каждой его остановке», — рассказал корреспондент.

Этот таксист едет задним ходом прямо навстречу трамваю. И если бы инициатива приравнять такое нарушение к хулиганству действовала уже сейчас, таксиста могли бы арестовать.

Но если наказание за подобные нарушения уже есть, стоит ли ужесточать правила еще и арестом? Некоторые эксперты сомневаются.

«Приведу простой пример. Есть светофор, он стоит на перекрестке, случилось ДТП, и одна из машин, неважно какая, повредила этот светофор. Он будет оплачивать государству или той или иной службе ущерб. Но это не значит, что его надо сажать на 15 суток. Мне кажется, это очень странная мера», — прокомментировал независимый автоэксперт Андрей Ломанов.

Сейчас инициатива Национального автомобильного союза только проходит рассмотрение в МВД. Но рейды автоинспекторов по поиску нарушителей уже участились.

