В пригороде Манчестера неизвестный напал с ножом на людей

По предварительным данным, ранее он пытался наехать на прохожих.

Срочные сообщения из британского Манчестера. Там неизвестный напал с ножом на горожан недалеко от местной синагоги. Предварительно, он же сначала попылся наехать на прохожих. Сообщается о четырех пострадавших.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Саратове мужчина напал на двух студентов с ножом.

Пострадавших госпитализировали с многочисленными ранениями. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Следователи возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

