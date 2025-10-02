В пригороде Манчестера неизвестный напал с ножом на людей
Фото, видео: Reuters/Phil Noble
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
По предварительным данным, ранее он пытался наехать на прохожих.
Срочные сообщения из британского Манчестера. Там неизвестный напал с ножом на горожан недалеко от местной синагоги. Предварительно, он же сначала попылся наехать на прохожих. Сообщается о четырех пострадавших.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Саратове мужчина напал на двух студентов с ножом.
Пострадавших госпитализировали с многочисленными ранениями. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Следователи возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.
Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.