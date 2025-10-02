Привлекли вертолет и беспилотники: как ищут пропавшую в сибирской тайге семью

Фото, видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

Туристы ушли в поход и не выходят на связь почти пять дней.

Масштабная спасательная операция сейчас идет в сибирской тайге. В Красноярском крае ищут семью с пятилетним ребенком. Туристы отправились в поход, связи с ними нет почти пять дней. Группировку спасателей увеличили до 70 человек, привлекли вертолет и беспилотники.

Прочесывать территорию помогают охотники и рыбаки. За поисковой операцией следит корреспондент «Известий» Денис Доля.

Над лесом Красноярского края кружит вертолет. Это спасатели, которые с высоты пытаются найти потерявшихся людей. Семейная пара с пятилетним ребенком пропала здесь несколько дней назад.

На земле работают сотрудники полиции, волонтеры и неравнодушные местные жители. Они уже несколько часов прочесывают окрестности, однако пока что безрезультатно. Говорят, в это время в лесу опасно: можно встретить медведя.

Это последнее видео, которое Ирина Усольцева выложила в свои соцсети перед тем, как отправиться в поход с семьей.

«И когда мужское открывается, откликается, и когда мужские глаза горят, и мужчина хочет приносить мамонта, хочет женщину радовать, и у него есть вот этот посыл, как бы движение к женщине. Как это создать в своей жизни?» — говорит Ирина на видеозаписи.

По нашей информации, супруги вместе с дочерью отдыхали на местной турбазе. В день перед отъездом отправились в горы.

Семья Усольцевых выехала на машине из поселка Кутурчин. Дорога заняла как минимум четыре часа. Они проехали больше двухсот километров и остановились у подножья скалы. Там оставили автомобиль и начали восхождение.

«Имеются очевидцы, которые наблюдали, как семья с большими туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья. Предварительно установлено, что взрослые имеют опыт туризма», — рассказал начальник ОИИОС ГУ МВД Росиии по Красноярскому краю Владимир Юрченко.

Известно, что супруги любили активный отдых. Сергей Усольцев — опытный путешественник, который частенько брал с собой жену и ребенка. Ирина постоянно делилась красивыми фотографиями в своем блоге и в красках рассказывала своим подписчикам о том, где им удалось побывать и что увидеть.

Когда супруги перестали выходить на связь — их знакомые забеспокоились и сразу же обратились в полицию. По факту безвестного исчезновения туристов следователи уже возбудили уголовное дело.

