«Новый технологический уклад»: в основе разработок РЖД лежит отечественное ПО 

Белозеров: отечественное ПО лежит в основе разработок РЖД
В России проектируют свои высокоскоростные поезда.
Инфраструктура и подвижные составы РЖД проектируются и разрабатываются на отечественном программном обеспечении (ПО). Об этом рассказал глава компании Олег Белозеров.
«Все, что здесь производится, приоритет, практически 99% — это отечественные разработки. Проектирование ведется на отечественных программных продуктах, формируются новые программы, которые в дальнейшем будут задавать разработки», — подчеркнул лидер РЖД.
Когда говорят об отечественных высокоскоростных поездах, имеют в виду то, что инжиниринговый центр компании полностью спроектировал и разработал в целом подвижной состав и самые сложные элементы движения такого транспорта, добавил Белозеров.
«Вот здесь сейчас формируется новый технологический железнодорожный уклад. Мы выходим на абсолютно новый уровень. ВСМ (высокоскоростной магистраль. — Прим. ред.) ВСМ — это, прежде всего, точность. Каждый элемент должен четко соответствовать заложенным параметрам и давать необходимый результат», — отметил глава РЖД.
