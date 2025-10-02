Захарова: киевский режим — это наемные киллеры, за это им и платят

Зеленский и его окружение в первую очередь занимаются «убийством своих соотечественников» — граждан Украины, отмечает дипломат.

Представители киевского режима — это «наемные киллеры», убивающие своих граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Вы, киевский режим, вся Банковая (улица в Киеве, на которой находится офис президента Украины Владимира Зеленского — Прим. ред.), киллеры наемные. За это вам и платят», — сказала дипломат.

Так Мария Захарова ответила на заявления Зеленского о том, что Украина ведет переговоры с США о заключении сделки по закупке американского оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 90 миллиардов долларов. Она отметила, что глава киевского режима и его окружение в первую очередь занимаются «убийством своих соотечественников» — граждан Украины.

До этого газета Politico сообщила, что Зеленский ведет подготовку к «мегасделке» по закупке вооружения у Штатов. По данным издания, Украина предоставила президенту США Дональду Трампу «подробный перечень своих военных потребностей», которые включают в себя запросы на системы вооружения большей дальности. Киев и Вашингтон достигли договоренностей по отдельным пунктам и по отдельным видам вооружений, включая системы большой дальности

