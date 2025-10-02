«Вся голова была у нее во рту»: морской биолог выжил после нападения акулы

Фото: www.globallookpress.com/Luis Javier Sandoval / VWPics

Маска и шланги акваланга были повреждены.

Мексиканский морской биолог Маурисио Ойос едва не погиб во время подводного исследования у острова Кокос в Коста-Рике. Ученый 48 лет погрузился, чтобы пометить акул для природоохранного проекта, когда рядом с ним появилась девятифутовая самка Галапагосской акулы. Об этом сообщает New York Times

«Она повернулась ко мне боком, и в тот же момент моя голова оказалась у нее во рту», — рассказал доктор Ойос.

Он почувствовал треск и давление зубов, но акула отпустила его, после того как ощутила твердость черепа, и уплыла.

Во время нападения Ойос получил 27 ранений — по одному от каждого зуба акулы, повреждены были также маска и шланги акваланга. Несмотря на это, он смог всплыть и, потеряв кровь и силы, удержался на лодке команды, которая доставила его на остров для оказания первой помощи.

«Если бы она захотела, она могла бы меня убить», — отметил биолог, ожидающий операции на челюсти.

Его реакция, по словам коллег, спасла ему жизнь: опытный морской биолог понимал повадки акул и смог действовать спокойно в критической ситуации. По словам Ойоса, акула проявила защитное поведение после установки метки.

«Она хотела, чтобы я держался подальше от ее личного пространства», — отметил он.

Это был первый случай укуса за 30 лет работы ученого с различными видами акул, включая больших белых и тигровых.

