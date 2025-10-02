Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.

ВС РФ успешно нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры Украины, по которому шло снабжение для вражеского Военно-промышленного комплекса. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией, уточнило ведомство. Кроме того, средствами противовоздушной обороны были сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Минобороны РФ 27 сентября сообщило, что российская армия нанесла удар по тяговым подстанциям, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и техники в Донбасс. В результате успешно проведенной операции были уничтожены не только подстанции, но и базы для хранения БПЛА дальнего действия.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

