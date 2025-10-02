«Я не чувствую боли»: боец ММА жестоко избил проникшего в дом злоумышленника

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Незнакомец возвращался со встречи с друзьями.

Опытный боец смешанных единоборств Хенни Рохас избил незнакомца, который проник в дом его сестры во Флориде. Об этом сообщает издание New York Post.

По словам подозреваемого, 31-летнего Остина Карасани, он по ошибке зашел в чужой дом после того, как выпил с приятелями. Рохас, проснувшийся утром из-за криков племянника, бросился защищать семью.

«Я готов. Это не в первый раз; я не чувствую боли. У меня нет оружия — только Бог и мои руки», — рассказал боец.

Используя свои боевые навыки, Рохас удерживал Карасани до приезда полиции, которая арестовала злоумышленника. Лицо мужчины было покрыто синяками и ссадинами. По словам семьи Рохаса, они никогда ранее не встречали Карасани и не знали, кто он такой.

Предполагаемому нарушителю предъявлено обвинение во взломе. На данный момент он находится под стражей в тюрьме округа Бровард.

Рохас отметил, что рад возможности применить свои навыки для защиты семьи и не стал бы ничего менять в том, как справился с ситуацией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.