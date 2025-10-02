Не выходят на связь: в тайге разыскивают пропавшую во время похода семью

В тайге разыскивают пропавшую во время похода семью

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Трое человек — двое взрослых и пятилетняя девочка — исчезли в лесах Минской петли.

В Красноярском крае в районе Минской петли во время туристического похода исчезли двое взрослых и пятилетняя девочка. Об этом сообщает краевой главк МВД.

В ведомстве уточнили, что сотрудники полиции совместно с волонтерами и местными жителями ведут поисковые мероприятия с целью установить местонахождение мужчины и женщины 1961 и 1977 годов рождения, а также их дочери, родившейся в 2020 году.

Семья отправилась в поход к горе Буратинка еще 28 сентября и с тех пор не выходила на связь, сообщили в краевом МВД.

В поисковой операции участвуют более 50 человек, включая полицейских, сотрудников краевого учреждения «Спасатель», добровольцев и местных жителей. Кроме того, для поиска пропавших задействованы беспилотники, которые обследуют труднодоступные участки леса.

Ситуация требует оперативного реагирования и координации всех служб, так как пропавшие находятся в лесной местности. Участие добровольцев и техники позволяет существенно расширить зону поиска и повысить вероятность нахождения семьи живой и здоровой.

