«Я должен его наказать»: как Майкл Джексон относился к своему шимпанзе

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Приматолог Джейн Гудолл выражала серьезную обеспокоенность судьбой животного.

Известный приматолог Джейн Гудолл выражала серьезную обеспокоенность судьбой шимпанзе короля поп-музыки Майкла Джексона по кличке Бабблз. Об этом сообщает Radar Online.

По ее словам, животное могло подвергаться избиениям и жестокому обращению на ранчо «Неверленд» под опекой Джексона. Гудолл советовала певцу нанять нового дрессировщика и обеспечить животному самок, чтобы снизить стресс и агрессию, однако ее рекомендации остались невыполненными.

Фото: Gettyimages/Hulton Archive/Staff

Хотя Гудолл не стал напрямую обвинять Джексона в жестоком обращении с Бабблс, бывший муж сестры исполнителя Джек Гордон заявил, что был свидетелем того, как тот бил шимпанзе. Гордон утверждал, что видел, как его шурин ударил Баблза кулаком и пнул его в живот, а затем оправдал свои действия.

«Он этого не чувствует. Он шимпанзе. Я должен его наказать», — пересказал мужчина слова исполнителя.

Бабблз позже был переведен к дрессировщику, а затем в Центр больших обезьян во Флориде, где животное живет по сей день. Бывшие сотрудники сообщали, что шимпанзе часто вел себя непослушно именно из-за условий содержания на прежнем ранчо.

Джейн Гудолл посвятила жизнь изучению приматов и защите животных, а ее исследования шимпанзе в Танзании стали эталоном в приматологии. Она скончалась 1 октября 2025 в Калифорнии в возрасте 91 года, оставив после себя наследие в науке и охране дикой природы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.