Роковая капля: ученая исследовала влияние тяжелых металлов на живые организмы и случайно умерла

У нее долгие месяцы разрушались нейроны мозга.

Карен Веттерхан, химик-исследователь Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире изучала влияние тяжелых металлов на живые организмы. Но причиной ее смерти стала случайность: на ее латексную перчатку с кончика пипетки упала микроскопическая капля диметилртути — прозрачного и крайне токсичного вещества. Об этом сообщает издание Mirror.

Несмотря на соблюдение всех мер предосторожности и немедленную замену перчаток, вещество уже проникло через кожу и попало в кровь, о чем Карен не подозревала. Лишь через несколько месяцев появились первые симптомы отравления: нарушение равновесия, проблемы с речью и зрением. В январе следующего года ее госпитализировали.

Анализы показали, что уровень вещества в организме ученой был в 4000 раз выше безопасного порога. Диметилртуть разрушает нейроны головного мозга и центральной нервной системы, связываясь с атомами серы, необходимых для работы нейронов. Врачи могли лишь наблюдать, как постепенно разрушается мозг.

Несмотря на попытки вывести диметилртуть из организма, через десять месяцев Карен впала в кому и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В конце концов она скончалась. Исследования показали, что концентрация ртути резко возрастала уже через 17 дней после инцидента, достигая пика на 39-й день, что привело к внезапному ухудшению состояния.

Случай Карен произвел глубокое впечатление в научных кругах. В ее честь Национальный институт гигиены окружающей среды учредил специальную премию. В лабораториях, работающих с диметилртутью, были введены новые меры безопасности, поскольку установлено, что вещество способно проникать через латекс, ПВХ и неопрен всего за 15 секунд, делая одноразовые перчатки ненадежной защитой.

Доктор Бен Майлз подчеркнул, что даже одна капля диметилртути способна навсегда изменить жизнь человека.

«Не сразу, но неизбежно, и врачи могут только наблюдать, как мозг медленно разрушается», — поделился он.

