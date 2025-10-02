В Томске открылась лаборатория для выявления новых лекарств

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Студенты будут включаться в полный цикл исследований.

На базе кафедры Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) начала работу лаборатория молекулярной и клеточной фармакологии. Здесь будут отбирать перспективные соединения для будущих лекарств, которые затем передадут на доклинические исследования, сообщили в пресс-службе вуза в разговоре с ТАСС.

По словам ректора СибГМУ Евгения Куликова, лаборатория станет площадкой для развития таргетной тераностики и позволит студентам включаться в полный цикл исследований — от компьютерного моделирования до лабораторных испытаний.

«Мы не только создаем новые лекарства, но и формируем пул специалистов, которые уже сегодня учатся решать актуальные задачи медицинской науки», — отметил он.

Фокус исследований будет сосредоточен на ранних этапах разработки препаратов (drug discovery). Сначала с помощью вычислительных методов ученые анализируют взаимодействие соединений с молекулами-мишенями, а затем проверяют наиболее перспективные образцы экспериментально. Благодаря новому оборудованию специалисты смогут в режиме реального времени наблюдать за изменениями в клетках и их метаболизме.

Лаборатория создана в рамках программы развития «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети».

