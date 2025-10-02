«Нам сложно»: Боярская о редком совместном отдыхе с супругом

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса Елизавета Боярская призналась, что за 15 лет брака у нее с супругом Максимом Матвеевым почти не было отпусков только вдвоем. Ее слова из интервью журналу «Атмосфера» передает Womanhit.ru.

«Последний раз мы на Алтай ездили несколько лет назад. А в этом году я только на сутки украла Максима из съемочного процесса и от детей в его день рождения. Мы уехали под Петербург, провели сутки на берегу Финского залива, но больше не удается, к сожалению. Хотя я думаю, главная причина в том, что нам очень сложно оставить детей надолго», — поделилась Боярская.

По словам актрисы, супруги могут уехать по отдельности, если второй остается дома с детьми, но, когда отсутствуют оба — возникает тревога и желание скорее вернуться.

Минувшим летом семье удалось провести редкий отпуск в полном составе. Матвеев, Боярская и дети почти весь срок отдыхали на море, и только за трое суток до конца поездки актер улетел на съемки. Актриса называет это удачей для семьи, где оба супруга востребованы и постоянно заняты в кино.

Елизавета Боярская — российская актриса театра и кино, дочь Михаила Боярского и Ларисы Луппиан, продолжательница известной актерской династии. C актером Максимом Матвеевым они познакомились на съемках фильма «Не скажу» в 2009 году. В июле 2010 года пара официально оформила брак. У них двое сыновей: 13-летний Андрей и семилетний Григорий.

Лиза и Максим известны своей крепкой и счастливой семьей. Они много внимания уделяют воспитанию детей и стараются оградить их от публичности, желая дать им нормальное детство вдали от внимания СМИ. Боярская подчеркивает важность честности и открытости в браке.

