Дома не будет: полсотни красноярцев стали жертвами застройщика-мошенника

Вместо обещанного жилья люди получили только проблемы.

Недостроенные дома, долги по кредитам и рухнувшие мечты: почти полсотни красноярцев стали жертвами недобросовестного застройщика. Они вложили деньги в строительство нового жилья, однако вместо ключей получили одни проблемы. Причем, работы заморозились практически сразу после заключения договора, а директор строительной фирмы и вовсе исчез. Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас пообщался с обманутыми дольщиками.

Он обещал им красивую загородную жизнь. Но вместо большого уютного дома на участке только стены без окон, без дверей, без будущего.

Светлана с мужем обратились за помощью в риелторское агентство, где им сразу предложили «надежного» застройщика — компанию «Бытовыч». Агенты уверяли: строят быстро, недорого и без головной боли. Подписали договор, оформили ипотеку на шесть миллионов рублей и стали ждать. В офисе подрядчика обещали ключи от дома уже через год.

«Говорят о том, что в мае у вас будет готовый дом. Мы его сдадим и все будет хорошо. Далее муж ездит-ездит-ездит, и у нас ничего не меняется», — рассказала пострадавшая Светлана Дмитрук.

Прошел год. Потом еще несколько месяцев. Когда супруги стали разбираться, выяснилось, что они такие далеко не единственные.

«Нас 47 человек. Это про которых мы только знаем, фактически. И ни один не достроен дом. Куда ушли деньги?» — задается вопросом Светлана.

Молодые семьи, многодетные, пожилые люди. Почти у всех похожие истории: встреча с риелторами, тот же застройщик и льготная ипотека.

«Кому-то повезло больше, кому-то меньше. Здесь хотя бы поставили стены, и на этом работа остановилась. А вот здесь, на этом участке, хозяева которого тоже стали клиентами „Бытовыча“, строители забили только сваи. Хотя люди платили вперед и за весь дом», — рассказал корреспондент.

Теперь вместо прежних обещаний от застройщика — тишина. На звонки директор фирмы Руслан Гагамов больше не отвечает, в офисе не появляется. Да и спросить с него, как выяснилось, люди не могут. Формально его компания ни за что не отвечает.

«Когда уже начали заключать договор ипотечного страхования, мы увидели в шапочке, что это не „Бытовыч“ а Юрков. Он говорит, мы вместе работаем. Просто у этого человека есть аккредитация», — рассказала пострадавшая Любовь Апимахович.

Все договоры оформлены на другую фирму — ООО «ФинансГруп-Красноярск». Людям объясняли это как формальность. На деле же оказалось, что эта компания не вела реального строительства, а просто аккумулировала ипотечные деньги.

На деле застройщик создавал лишь видимость работ. Когда получали заключительный транш от банка, работники с площадки тут же исчезали а стройматериалы вывозили с объектов под видом «излишков».

«Сам Юрков признался, что он участвовал в мошеннической схеме. Изначальный застройщик это „Бытовыч“, он им просто предоставил свое ООО за 8%», — рассказала пострадавшая Екатерина Харитонова.

Теперь люди оказались в тяжелой ситуации: ипотека оформлена, а дома нет. Уголовное дело возбуждено только сейчас, по статье мошенничество. Большая часть средств дольщиков, как полагает следствие, была похищена и уже потрачена на личные нужды. Ущерб может составлять сотни миллионов рублей.

