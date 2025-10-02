«Так я думаю уже много лет»: Екатерина Гусева раскрыла секрет своего счастья

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актриса стала ведущей театрализованного концерта к 130-летию Сергея Есенина.

Секрет счастья в том, чтобы жить здесь и сейчас. Об этом заявила заслуженная артистка России Екатерина Гусева в беседе с 5-tv.ru на премьере театрализованного концерта к 130-летию Сергея Есенина «Счастлив тем, что я дышал и жил. Мгновения. Чувство. Жизнь».

«Я живу здесь и сейчас. Я счастлива и я это понимаю. Ничего не хочу, только сохранить то, что есть сегодня. И так я думаю уже много лет. И мне кажется — это такой секрет счастья», — поделилась Гусева.

Актриса также отметила, что посвященных Есенину концертов такого уровня никогда не было — в ходе постановки стихи поэта прозвучали из уст известных и любимых публикой артистов эстрады, театра и кино: Григория Лепса, Никиты Кологривого, SHAMAN и других.

Народный артист России Сергей Безруков и Екатерина Гусева стали ведущими мероприятия. Концерт проходит в Государственном Кремлевском Дворце. Гусева отметила, что Безруков глубоко знает и любит Есенина и его творчество.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — у Пятого канала в мессенджере MAX.