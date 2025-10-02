Маск стал первым в мире человеком с состоянием 500 миллиардов долларов
Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС
До марта 2033 года он может стать триллионером.
Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние достигло отметки 500 миллиардов долларов. Об этом сообщил журнал Forbes.
По данным издания, совокупное состояние главы Tesla и SpaceX, владельца соцсети X и нейротехнологической компании Neuralink достигло 500 миллиардов долларов к концу первого октября, а через несколько часов увеличилось до 500,5 миллиарда.
«Если он продолжит в том же духе, Маск может стать первым в мире триллионером до марта 2033 года, когда наступит первая из двух дат наделения правами на его пакет выплат Tesla в размере одного триллиона рублей», — говорится в публикации.
Рост благосостояния Маска Forbes связывает с его решением сосредоточиться на бизнесе и отказаться от участия в работе ведомства по повышению эффективности правительства США.
Маск возглавляет рейтинг богатейших людей планеты. Второе место занимает председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон с состоянием 351,6 миллиарда долларов, далее следуют сооснователь Meta* Марк Цукерберг (246,1 миллиарда), основатель Amazon Джефф Безос (233,2 миллиарда) и сооснователь Google Ларри Пейдж (204,6 миллиарда).
Илон Маск с начала конфликта на Украине в 2022 году публично поддерживал Незалежную и россиян, выступающих против СВО. Он предоставил стране спутниковый интернет Starlink для связи.
Однако Маск неоднократно высказывал и противоречивые мнения. Он предложил собственный «мирный план» с четырьмя пунктами, включая повторные выборы в освобожденных территориях под наблюдением ООН, признание Крыма частью России, гарантию водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
*признана экстремистской в России