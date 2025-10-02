«Что вас прельщает»: Лепс о том, насколько мужчинам сложно понять женщин

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Народный артист также рассказал, почему Есенин нравился противоположному полу.

Мужчинам очень сложно понять, что нравится женщинам. Такое заявление в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на театрализованном концерте к 130-летию поэта «Счастлив тем, что я дышал и жил. Мгновения. Чувство. Жизнь» сделал народный артист РФ Григорий Лепс.

«Вас же, женщин, очень сложно понять: что вас прельщает, что вам нравится», — признался музыкант.

Кроме того, Лепс рассказал о том, чем, по его мнению, Есенин привлекал женщин. По словам народного артиста, противоположный пол интересовался поэтом, так как он был молодым, красивым, амбициозным, мотивированным и великолепным стихотворцем. К тому же Лепс назвал Есенина «крепким».

Григорий Лепс на концерте, посвященном 130-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина, выступил с романсом «Мне осталась одна забава…». Ранее данную песню пел народный артист РФ Александр Малинин. Однако тот отказался в пользу Григория Лепса.

Торжественное мероприятие, инициатором проведения которого выступил народный артист РФ Сергей Безруков, собрало на сцене множество деятелей культуры. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, актер Никита Кологривый, народный артист РФ Стас Михайлов, Полина Гагарина, Сосо Павлиашвили, Алексей Воробьев, Зара, Хабиб и группа «Монгол Шуудан» исполнили романсы и прочитали стихи Сергея Есенина.

