В России хотят обязать самокатчиков сдавать на права
34 0
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Для езды на двухколесном потребуются права категории «М».
Российских самокатчиков могут обязать сдавать на права. С таким предложением выступили в Общественной палате.
На электросамокаты хотят распространить права категории «М». Выдавать их будут по упрощенному принципу — после сдачи теории.
Кроме того, обучать своих пользователей смогут и сами кикшеринговые компании.
В Общественной палате считают, что такое решение сделает самокатчиков более ответственными на дорогах.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.