В России хотят обязать самокатчиков сдавать на права

Для езды на двухколесном потребуются права категории «М».

Российских самокатчиков могут обязать сдавать на права. С таким предложением выступили в Общественной палате.

На электросамокаты хотят распространить права категории «М». Выдавать их будут по упрощенному принципу — после сдачи теории.

Кроме того, обучать своих пользователей смогут и сами кикшеринговые компании.

В Общественной палате считают, что такое решение сделает самокатчиков более ответственными на дорогах.

