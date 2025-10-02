Искусство быть незамеченным: как работают снайперы в зоне СВО

Снайперам в зоне СВО все чаще приходится бороться с врагом в небе

Перед первым боевым выходом они тренируются несколько недель.

Куда не достает артиллерия — пробираются наши снайперы. Они выполняют особые задачи, прикрывая пехоту, параллельно уничтожая вражеские дроны, которые атакуют целыми эскадрильями. Корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин увидел боевую работу.

Силуэт снайпера идеально сливается с местностью. Маскировочный халат под цвет травы по сезону и уже привычный минимум резких движений — даже во время тренировки они ведут себя как на передовой.

С винтовкой нашего производства на позиции для стрельбы боец с позывным «Манул». На фронт он пошел вместе с отцом. Оба попали в снайперы. Служат в 110-й бригаде 51-й Гвардейской армии южного военного округа. Первый боевой выход был через месяц тренировок.

«В броне, в экипировке, со всем этим дальняя дорога постоянными перебежками, была везде открытка, все летало, все жужжало», — рассказал снайпер 110-й бригады 51-й Гвардейской армии ЮВО с позывным «Манул».

Для снайпера главное — пробраться к точке стрельбы незамеченным, идти приходится долго. Винтовку по пути прячут. На первом задании «Манул» работал по украинским БПЛА. Тогда это были обычные дроны-наблюдатели. Кроме огневой поддержки и прикрытия пехоты снайперов вызывают и для выполнения особых задач, когда другие средства не работают. Артиллерия не достает, дроны не долетают..

«Ты приходишь, тебе говорят точку, ты там ни разу не был, тебе ночью нужно 17 километров пройти. Прежде, чем идти, изучаешь, на ощупь идешь, ориентируешься. Мы постоянно идем в никуда», — рассказал командир отделения снайперов 110-й бригады 51-й Гвардейской армии ЮВО с позывным «Бодя».

На месте нужно сориентироваться, выбрать позицию для стрельбы, просчитать траекторию полета пули, замаскироваться.

«Объяснили, что за ставком засела группировка укропов, 11 человек. Нам показали, где они, мы их просмотрели, дом, вычислили, рассчитали дистанцию. Ветер рассчитывали», — продолжил «Бодя».

Ждали момента целые сутки, в итоге, уничтожили расположение двумя зажигательными патронами. Но сейчас снайперам все чаще приходится бороться с врагом в небе. По крайней мере, новобранцев тренируют в первую очередь для уничтожения дронов.

«В перерывах между работой снайперы продолжают свои тренировки, здесь у них несколько видов мишеней, в том числе и сбитая „Баба-Яга“. Дрон подвешивают на веревку, на столбе», — рассказал корреспондент.

И как показывает практика, даже по цели в таком состоянии попасть удается не всегда. Перед первым боевым выходом тренируются несколько недель, а обучение снайперскому мастерству, как говорят опытные стрелки, не заканчивается никогда.

