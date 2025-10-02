Мама умерла на месте: в Башкирии девочка чудом выжила в страшном ДТП на переходе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Виновник аварии — 20-летний трезвый водитель.

В Башкирии врачи в эти минуты борются за жизнь пятилетней девочки, которая выжила в страшной аварии. Ребенка с мамой на переходе на высокой скорости сбила машина.

Судя по кадрам, водитель даже не тормозил. Пострадавших отбросило на несколько метров, а легковушка вылетела с дороги и врезалась в магазин.

Удар был настолько сильным, что мама умерла еще до приезда скорой. Ее дочь с тяжелыми травмами увезли в больницу. Известно, что за рулем был 20-ти-летний водитель. Экспертиза показала, что он был трезвый.