На Пятом канале акция «День добрых дел» для 14-летней Киры

У девочки редкое генетическое заболевание, из-за которого ей трудно дышать.

Каждый день вынуждена бороться за жизнь 14-ти летняя Кира. У девочки редкое генетическое заболевание, из-за которого ей трудно дышать. Спасти подростка может специальный аппарат, вот только стоит он более 1 миллиона 200 тысяч рублей, для семьи — это непосильная сумма.

«Так как страдают легкие, они все в мокроте, хрипят, свистят. Я, когда Киру ушком слушала, как будто по снегу валеночки идут. Вот знаете, по снегу сугробы — хрум, хрум, хрум — только легкие вот так. Как бы хрипят. На самом деле страшно», — рассказывает Марина Глушкова, мама Киры.

О том, что Кира родилась с муковисцидозом, стало известно уже в первые месяцы. Ее мама тогда плакала от шока. Но сразу решила — сделает все, чтобы спасти дочери жизнь. По несколько месяцев в году — в больницах. Множество лекарств, постоянные обследования и лечебные процедуры. И, как результат — сейчас Кире четырнадцать, и она почти не отличается от здоровых детей. Отлично учится в школе, у нее много друзей и мечта — стать художником. Но в последнее время поддерживать нормальную работу легких становится все сложнее.

Из-за того, что Кира растет, вязкого секрета в легких накапливается все больше. При этом для нее опасна малейшая инфекция. Избежать обострений и улучшить состояние может специальный виброаппарат, рекомендованный врачами.

«Это облегчит Кире жизнь. Потому что ей не нужно будет слишком долго дышать с помощью тренажеров. Ей будет достаточно провести ингаляцию, которая подготовит ее к этой терапии, и, сделав 30-50 выдохов с помощью этого аппарата, она легко выведет мокроту, которая мешает ей жить», — объясняет врач-кинезиотерапевт Елена Васина.

Единственное препятствие в том, что аппарат и антибиотики, необходимые для борьбы с болезнью, стоят 1 282 000 рублей. Для семьи девочки — а Киру воспитывают только мама и бабушка — такая сумма неподъемна. Они очень надеются, что им помогут.

«Больше всего я хочу иметь хорошее здоровье. Я понимаю, что у меня трудноизлечимая болезнь. Но у меня есть шанс, у меня есть вера в то, что все равно смогу улучшить свое состояние, свое здоровье. И я уверена, что у меня все получится, и я все смогу», — говорит Кира.

