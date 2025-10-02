Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применяются осколочно-фугасные боеприпасы калибром 220-мм и массой 270 килограммов.

Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил пункты временной дислокации, позиции и живую силу ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области на расстоянии более 35 километров. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью расчетов БпЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.

В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применяются осколочно-фугасные боеприпасы калибром 220-мм и массой 270 килограммов, что позволяет нанести сокрушительный урон фортификационным сооружениям, заглублённым бетонированным укреплениям и бронетехнике противника.

После проведения боевой стрельбы расчет РСЗО «Ураган» совершает смену огневых позиций на запасные, для исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

Высокая дальность и большая площадь поражения «Ураганов» дают возможность с их помощью вести эффективную контрбатарейную борьбу и атаковать тыловые позиции противника, нарушая пути снабжения украинских боевиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

