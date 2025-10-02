«Осталось не так-то и много»: 63-летний Лепс заговорил о завершении карьеры

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Остаться без средств к существованию музыкант уже не боится. На сцене он — с 1987 года.

Народный артист РФ Григорий Лепс заявил, что может закончить карьеру в ближайшие десять лет. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на театрализованном концерте к 130-летию поэта «Счастлив тем, что я дышал и жил. Мгновения. Чувство. Жизнь».

«До окончания моей карьеры осталось не так-то и много лет. Ну сколько я еще смогу работать? <…> Может быть, от силы лет десять. Далее пойдут забвения, а на кефир с докторской колбасой мы всегда найдем», — признался певец.

На концерте, посвященном 130-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина, Григорий Лепс исполнил песню «Мне осталась одна забава…», которую изначально пел народный артист РФ Александр Малинин.

Инициатором проведения мероприятия выступил народный артист РФ Сергей Безруков. Он же вместе с заслуженной артисткой РФ Екатериной Гусевой стал ведущим концерта.

На мероприятии, которое прошло в Государственном Кремлевском дворце, выступили многие деятели культуры, среди которых заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, актер Никита Кологривый, народный артист РФ Стас Михайлов, Полина Гагарина, Сосо Павлиашвили, Хабиб и группа «Монгол Шуудан».

