«Как Есенин»: Сергей Безруков рассказал о том, как надо любить Родину

Пристрастие поэта к алкоголю также было связано с его любовью к России.

Любить Родину надо так, как это делал поэт Сергей Есенин. Об этом корреспонденту 5-tv.ru на театрализованном концерте к 130-летию поэта «Счастлив тем, что я дышал и жил. Мгновения. Чувство. Жизнь» рассказал народный артист РФ Сергей Безруков.

«Если спросить, как надо любить Родину, посмотрите на то, как ее любил Есенин. В сложнейшие времена для России: Первая мировая, революция, гражданская война — вот это все происходило на его глазах. <…> Конечно же оставаться равнодушным человек, который любил Россию истово, не мог. Поэтому, конечно же, на разрыв, на разрыв», — отметил актер.

Безруков уточнил, что пристрастие Есенина к алкоголю также связано с его любовью к России. Артист даже процитировал стихотворение самого поэта, где тот признался, что «заливает глаза вином, чтоб не видеть в лицо роковое».

Инициатором проведения концерта в честь годовщины рождения Сергея Есенина выступил сам Сергей Безруков. Мероприятие прошло 1 октября в Государственном Кремлевском дворце. На концерте выступили выдающиеся деятели: народный артист РФ Григорий Лепс, заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN и актер Никита Кологривый. Сергей Безруков и Екатерина Гусева были ведущими мероприятия.

Полина Гагарина, Сосо Павлиашвили, Хабиб, группа «Монгол Шуудан», Алексей Воробьев и Зара прочитали стихи Есенина и исполнили романсы. Кроме того, выступили и другие деятели культуры.

