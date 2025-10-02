Индекс миллиардеров: опубликован список богатейших людей планеты

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В список попали 19 россиян.

Bloomberg обновил свой индекс самых богатых людей планеты. В тройке лидеров американцы: Илон Маск — его состояние оценивается почти в 460 миллиардов долларов, Ларри Эллисон — 340 миллиардов и Марк Цукерберг — 258 миллиардов.

В список попали и 19 россиян. Самым богатым стал владелец «Норникеля» Владимир Потанин. У него 29 миллиардов долларов и 75 место. На девять строчек ниже глава «Северстали» Алексей Мордашов, более 26,5 миллиарда. На 94 месте — основатель «Лукойла» Вагит Аликперов — 25 миллиардов.

А вот больше всех за год увеличил свое состояние Павел Дуров, и теперь у него 16 миллиардов долларов. Но это только 170-е место.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.