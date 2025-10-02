Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

У военных сформировано особое отношение к противоположному полу.

Погоны придают мужчинам брутальности и мужественности. Поэтому военные привлекают интерес женщин. Об этом на премьере фильма «Нахимовцы. Янтарный берег» 5-tv.ru рассказала психолог Марианна Абравитова.

«Погоны — это самая пиковая форма брутальности, мужественности, потому что она не просто мужественность, а с долей благородства. Они — защитники, они — офицеры. У них есть достоинство, честь», — отметила специалист.

Кроме того, по словам Абравитовой, у мужчин в погонах сформировано благородное отношение к женщинам.

Психолог подчеркнула, что симпатия женщин к военным сформировалась исторически. Она вспомнила, как девушки раньше при появлении гусар начинали закручивать букли и бросали всадникам фиалки.

Абравитова подчеркнула, что очень рада тому, что возвращается подобное отношение со стороны женщин к мужчинам-воинам и мужчинам-защитникам, у которых есть достоинство и честь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что, по словам актера Дмитрия Богдана, скоро российским девушкам будет легко найти достойного мужчину, так как бойцы ВС РФ, которые сейчас находятся на фронте, вернутся домой. Как отметил артист, военнослужащие российской армии являются самыми настоящими мужчинами, на которых можно положиться.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.