Общественный транспорт в России станет круглосуточным и беспилотным

Решить проблему с «кадровым голодом» планируется благодаря цифровым технологиям.

В ближайшем будущем общественный транспорт в России перейдет на круглосуточную работу благодаря внедрению беспилотных технологий. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам форума «Цифровая транспортация 2025».

По словам главы правительства, учитывая нарастающие ограничения со стороны недружественных стран, важно добиться независимости от зарубежных разработок и повысить безопасность страны за счет собственных цифровых сервисов и платформ.

«К 2030 году 80% организаций ключевых отраслей должны использовать отечественное программное обеспечение», — заявил Мишустин.

Как отметил старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Павел Зюзин в беседе с URA.RU, внедрение в сферу перевозок цифровизации, включая беспилотные технологии, помогжет решить проблему острой нехватки водителей и обеспечит россиянам качественный сервис.

«Ближе к середине века благодаря им общественный транспорт станет круглосуточным», — предположил Зюзин.

Эксперт уточнил, что первостепенно беспилотным транспортом станут трамваи и метро, и в Москве такая практика уже активно применяется. Что касается беспилотных автобусов, то Зюзин отмечает некоторые сложности: например, понадобится качественная картография с постоянным обновлением данных.

Тем не менее, по мнению специалиста, переход на цифровые технологии по всей стране предполагает колоссальный объем работы. Понадобятся большие данные о пассажирском трафике, ремонт трамвайной инфраструктуры во многих регионах, а также проведение путей в центры городов, в которых они не отсутствуют.

