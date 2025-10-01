Небензя отметил позитивный разговор с новым постпредом США при ООН Уолтцем

Фото: www.globallookpress.com/Lev Radin

Стороны выразили готовность работать совместно.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил о состоявшейся встрече с новым постпредом США при организации Майклом Уолтцем.

«У нас была очень хорошая встреча», — сказал дипломат журналистам.

Небензя отметил, что стороны выразили готовность работать совместно.

«Думаю, что преждевременно высказывать мое мнение относительно Майка Уолтца, но мне понравилось то, как мы поговорили», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продолжение атак США на Иран может поставить мир на грань ядерной войны. Как подчеркнул постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, Вашингтон игнорирует радиологические угрозы и судьбы мирных жителей, включая женщин и детей, не только в регионе, но и за его пределами.

Кроме того, Небензя отметил, что США вслед за Израилем возомнили себя «верховным судьей», действующим по собственному усмотрению. По его словам, нынешние шаги Вашингтона свидетельствуют о готовности ради сохранения мировой гегемонии нарушать международное право.

