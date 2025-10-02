Фото: Reuters/Ken Cedeno

Постпред РФ подчеркнул, что санкции ООН невозможны.

Президент США Дональд Трамп склонен искать быстрые решения, но в вопросе Украины это не сработает. Об этмом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в беседе с журналистами.

«Президент Трамп — это особый тип политика, который любит быстрые разрешения, но с этой ситуацией (вокруг Украины — Прим. ред.) быстрые решения не сработают», — подчеркнул Небензя журналистам.

Дипломат также отметил, что Организация Объединенных Наций не может вводить санкции против России.

«Не может быть санкций ООН», — подчеркнул он.

Небензя добавил, что Москва способна справиться с любыми новыми ограничениями со стороны США, а заявления Трампа о санкциях, по его мнению, в первую очередь рассчитаны на внутреннюю аудиторию.

«Не знаю, что случится с санкциями, но мы видели (их. — Прим. ред.) уже так много, что я бы не удивился увидеть новые», — отметил постпред.

Британия понесла значительные убытки из-за антироссийских санкций: согласно докладу аналитиков МГИМО, экономика страны потеряла более 70 миллиардов долларов за два года после ухода британских компаний, включая BP и Shell. Несмотря на это, Лондон продолжает оставаться активным инициатором ограничений, хотя инфляция уже достигла 11% спустя полгода после отказа от российских энергоресурсов.

