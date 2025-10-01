Огненный расчет: в Австрии женщина подожгла отель с мигрантами ради страховки

Фото: 5-tv.ru

Умереть при пожаре могли по меньшей мере 17 человек.

В Австрии хозяйку отеля обвиняют в поджоге здания с мигрантами. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.

По данным следствия, 40-летняя женщина устроила пожар в гостинице, где находились 17 просителей убежища. Правоохранители считают, что мотивом могли быть страховые выплаты, однако сама обвиняемая вину отрицает.

Инцидент произошел в населенном пункте Шенау в Верхней Австрии. В тушении участвовали 210 пожарных. В результате происшествия шестеро мигрантов пострадали от отравления продуктами горения и были доставлены в больницу.

Следствие установило, что причиной пожара могли стать подожженные матрасы, остатки мусора и туалетная бумага. Перед происшествием хозяйка приобрела значительное количество горючих материалов и плотные шторы, а также демонтировала дымовые датчики в здании.

По версии полиции, женщина ранее взяла кредит на ремонт и развитие гостиницы, но из-за пандемии бизнес рухнул. Позже в отеле разместили мигрантов, однако это не принесло дохода. Здание было застраховано почти на шесть миллионов евро — порядка 600 миллионов рублей, и именно ради получения этой суммы хозяйка могла устроить поджог. В случае признания вины ей грозит до десяти лет тюрьмы.

