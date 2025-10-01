Макрон заявил о работе по модернизации ядерной доктрины Франции

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Франции Эммануэль Макрон поделился своими взглядами на ключевые вопросы европейской безопасности, энергетики и отношений с Россией. Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава государства заявил о планах по модернизации французской ядерной доктрины и подчеркнул необходимость диалога с европейскими партнерами, заинтересованными в создании собственного «ядерного зонтика». Макрон объявил о намерении выступить с речью на эту тему в начале 2026 года для обсуждения возможных шагов по укреплению коллективной обороны.

Также Макрон подчеркнул важность ядерной энергии в энергетическом балансе Европы. Он отметил, что возобновляемые источники не всегда доступны, поэтому Франция продолжает производить безуглеродную энергию на основе атома.

Говоря о России, Макрон выразил обеспокоенность. По его словам, европейцы долго недооценивали РФ, так как страна производит больше оружия и делает это быстрее, чем предполагалось.

Президент Франции назвал Россию «величайшей структурной угрозой для европейцев», подчеркнув, что Европа находится в состоянии постоянной конфронтации. Он обвинил РФ в распространении дезинформации и ведении информационной войны, отметив, что Евросоюз также недооценил эту угрозу.

Французский лидер настаивает на продолжении работы над антироссийскими санкциями, особенно он выступает против «теневого флота» судов, якобы используемых для обхода ограничений.

