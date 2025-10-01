Сердце на паузе: в Подмосковье пациент оживал 13 раз за сутки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Это произошло после второго инфаркта миокарда.

В Подмосковье врачи спасли 48-летнего мужчину, у которого за сутки 13 раз останавливалось сердце после второго инфаркта миокарда. Об этом сообщает Домодедовская больница в соцсети «ВКонтакте».

Пациент поступил в крайне тяжелом состоянии. Первая остановка сердца была зафиксирована еще по дороге в больницу, но бригада скорой помощи сумела реанимировать мужчину. Инфаркт осложнился кардиогенным шоком, что потребовало проведения срочной операции.

Операцию провела команда кардиологов, хирургов и анестезиологов-реаниматологов, благодаря чему жизнь пациента удалось сохранить. Сейчас мужчина находится под наблюдением и будет проходить длительную реабилитацию для восстановления функций сердца и общего состояния.

Ранее в Краснодарском крае 10-летний мальчик пережил четыре остановки сердца за 25 минут после сильной потери крови. Медики стабилизировали его состояние, и через двое суток восстановилась речь, что подтверждает эффективность реанимационных мероприятий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.