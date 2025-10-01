Певица Seville сыграла свадьбу со своим избранником

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Российская певица Севиль Велиева, известная как Seville, вышла замуж за своего избранника, артиста Антона Гайворонского, который выступает под псевдонимом TONI. Соответствующим снимком исполнительница поделилась с подписчиками в соцсети.

Певица опубликовала фотографию с момента росписи под трек своего мужа «Забываю прошлое». В свою очередь TONI прикрепил к публикации песню группы Artik & Asti, в которой состоит его жена, «Вселенная».

Молодожены состоят в отношениях с 2022 года. Артистка долгое время держала имя возлюбленного в тайне. Однако звезда признавалась, что ее отношения с возлюбленным теплые и нежные.

«Могу сказать, что я люблю и любима. Но подробности и имена предпочитаю оставлять за кадром. Все, что остается дома и в моем сердце, это очень берегу», — подчеркивала знаменитость.

