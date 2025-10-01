Опасны для жизни: чем грозит использование воздушных сушилок для рук

Фото: 5-tv.ru

Также усугубляет ситуацию неправильное мытье рук.

Использование воздушных сушилок для рук в общественных местах очень опасно. Об этом сообщила преподаватель кафедры биотехнологий и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева, в ходе беседы с Lenta.ru.

По словам эксперта, воздушные сушилки для рук и плохая уборка в общественных уборных являются переносчиками бактерий.

«Сушилки могут способствовать распространению золотистого стафилококка, кишечной палочки и энтерококков, так как воздух берется из помещения. Если в помещении убирают нерегулярно и некачественно, то риск получить более „грязные“ руки после такой сушки возрастает», — уточнила она.

Также Золотарева отметила, что человек сам способствует распространению вредоносных микроорганизмов из-за неправильного мытья рук.

«Согласно исследованиям, 95 процентов людей моют руки недостаточно тщательно, поэтому на коже остается значительное количество микроорганизмов. А правильная техника мытья рук такова: держать руки под водой не менее 30 секунд с использованием мыла и теплой воды», — добавила преподаватель.

Более того, специалист рекомендует всякий раз после тщательного мытья рук дополнительно использовать антисептическое средство.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, почему нельзя давить прыщи на лице вокруг носа и рта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.