Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над регионами России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Атаки были совершены с 13:00 до 17:00 по Москве.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 12 беспилотников Вооруженных сил Украине (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ в Telegram-канале ведомства
«С 13:00 до 17:00 мск средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации ведомства.
Семь беспилотников были уничтожены над территорией Брянской, четыре — над Курской и один — над Белгородской областями.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области.
