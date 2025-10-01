Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над регионами России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Атаки были совершены с 13:00 до 17:00 по Москве.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 12 беспилотников Вооруженных сил Украине (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ в Telegram-канале ведомства

«С 13:00 до 17:00 мск средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации ведомства.

Семь беспилотников были уничтожены над территорией Брянской, четыре — над Курской и один — над Белгородской областями.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области.

