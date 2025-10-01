В Екатеринбургской школе проводят расследование после отравления учащихся

Фото: 5-tv.ru

Роспотребнадзор начал проводить проверку после того, как восемь школьников из екатеринбургской школы № 122 обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По результатам лабораторного обследования у одного из заболевших выявили норовирус. В связи с этим специалисты Северного Екатеринбургского отдела Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование. Проверяется пищеблок учебного заведения, отобраны пробы воды, сырья и готовых блюд.

Школе и организатору питания выданы предписания о проведении дополнительных санитарных мероприятий. В их числе — заключительная дезинфекция помещений и обследование сотрудников пищеблока.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности об инциденте в екатеринбургском лицее № 159, где 12 школьников получили отравление неизвестным веществом. По предварительным данным, один из старшеклассников случайно рассыпал предтренировочный комплекс. Ученики пятого класса, собравшиеся перед уроком физкультуры, вдохнули его частицы и почувствовали недомогание.

