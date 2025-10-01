НМГ и Институт кино НИУ ВШЭ заключили соглашение о сотрудничестве

Фото: Пресс-служба ЗАО «НМГ»

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В рамках партнерства холдинг окажет поддержку проектной деятельности студентов.

Национальная Медиа Группа (НМГ) и Институт кино Факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ заключили соглашение о сотрудничестве в подготовке креативных кадров для киноиндустрии.

Холдинг будет поддерживать проектную деятельность студентов, в том числе в производстве дипломных работ. Это поможет учащимся собрать портфолио для дальнейшей карьеры в индустрии кино.

По программам бакалавриата и магистратуры в Институте кино на данный момент проходят обучение 240 студентов. В следующем году институт выпустит 51 магистра по таким направлениям, как сценарист, режиссер и продюсер.

Учащиеся в Институте кино имеют возможность продемонстрировать свои работы ключевым продюсерам НМГ и получить конструктивную обратную связь. Студенты и выпускники смогут участвовать в проектной деятельности таких каналов, как СТС, Dомашний, Пятый канал, РЕН ТВ, онлайн-кинотеатра Wink, а также в производственных студиях Art Pictures Vision и НМГ Студия.

«Институт кино НИУ ВШЭ представляет совершенно новый подход к кинообразованию. Профиль Института — обучение специалистов для индустрии массового зрительского контента, для кинопроката, онлайн-платформ и телевидения», — сказал директор Института кино НИУ ВШЭ, продюсер Александр Акопов.

Известно, что учебные программы составляются при участии членов Ассоциации продюсеров кино и телевидения России (АПКИТ), а оценивать работы абитуриентов и студентов будут ведущие российские сценаристы, режиссеры, актеры и продюсеры. Это дает возможность студентам Института кино стать частью индустрии уже во время обучения.

«Национальная Медиа Группа давно и последовательно работает над построением системы привлечения и развития творческих кадров. Сегодня мы сотрудничаем как с известными, зарекомендовавшими себя на рынке „звездными“ профессионалами, так и с начинающими авторами, инвестируя в будущее НМГ и медиаиндустрии в целом. Надеемся, что сотрудничество с Институтом кино принесет новые яркие идеи и продукты и откроет новые имена», — говорит генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Национальная Медиа Группа — крупнейший частный медиахолдинг в России. НМГ управляет диверсифицированным портфелем активов в области производства, дистрибуции и монетизации высококачественного информационного и развлекательного контента во всех средах потребления.

Среди главных активов холдинга — лидеры российского медиарынка: эфирные телеканалы — РЕН ТВ, Пятый канал, СТС, Домашний, Че, СТС Love, СТС Kids; мультимедийный информационный центр МИЦ «Известия» (в составе портала IZ.RU, газеты «Известия», телеканала «Известия», новостных служб телеканалов РЕН ТВ и «Пятый»); газеты — «Спорт-Экспресс», «Деловой Петербург». Также НМГ владеет пакетом акций Первого канала.

Ранее 5-tv.ru писал, что актерский состав «Буратино» пополнился новыми звездными фамилиями. Среди них — зоолог Николай Дроздов, комик Антон Шастун и певец Ваня Дмитриенко. Трое знаменитостей озвучат в сказочной киноленте тараканов. Новую версию Буратино в кино исполнит юная актриса Виталия Корниенко с помощью компьютерной технологии «захвата движения» (motion capture). Папу Карло сыграет актер Александр Яценко, Мальвину — актриса Анастасия Талызина, Артемона — актер Марк Эйдельштейн, Пьеро стал актер Степан Белозеров, Арлекином предстанет актер Рузиль Минекаев.

В главного злодея Карабаса перевоплотится продюсер и режиссер Федор Бондарчук, а его сообщником Дуремаром станет актер Лев Зулькарнаев. Мошенников Алису и Базилио сыграют актеры Виктория Исакова и Александр Петров, а роль мудрой Тортиллы исполнит народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Премьера музыкального фэнтезийного фильма состоится 1 января 2026 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.