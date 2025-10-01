Надышались порошка: подробности отравления школьников в Екатеринбурге

Фото, видео: 5-tv.ru

Подростки могли вдохнуть сильнодействующий протеиновый препарат.

В Екатеринбурге сейчас разбираются в истории с массовым отравлением школьников. Там фигурирует неизвестный порошок. Пострадали 11 подростков. Прямо в школьных стенах они начали задыхаться.

Что это было за вещество, кто принес его в школу — вся последняя информация у корреспондента «Известий» Кирилла Бажанова.

Кашель, рвота, боль в животе и в легких. На все эти симптомы — такие обычно бывают при отравлении токсичным веществом — пожаловались ученики пятого класса школы в Екатеринбурге. Дети почувствовали себя плохо после того, как зашли в раздевалку перед уроком физкультуры. Говорят, что на полу был рассыпан белый порошок, от которого исходил резкий запах.

«Запах был такой, сладенький. В горле потом першило. Было тяжело дышать. И многие люди, когда проходили по лестнице, они зажимали носы, потому что там тоже было тяжело дышать», — рассказала одна из учениц.

С признаками отравления в больницу были госпитализированы 11 детей. Полиция взяла образцы порошка на исследования. По предварительной информации, это был сильнодействующий протеиновый препарат, который профессиональные спортсмены используют перед тренировками. Для детей он не предназначен, однако в школу его принес как раз один из учеников.

Эта биологическая добавка, которая продается легально. Если его принять до тренировки, то это дает резкий прилив энергии. Однако при передозировке может вызвать опасную реакцию нервной и сердечно-сосудистой системы. Особенно у детей. К тому же не исключено, что в порошке, которым надышались школьники, были и другие опасные компоненты.

«Потому что способ использования, эффект какой-то не соответствующий тому, что дает предтренировочный комплекс. Но с учетом того, что это подростки, на них может действовать сильнее, чем на обычных тренированных спортсменов», — отметил врач-нарколог Василий Шуров.

Впрочем, сейчас главный вопрос даже не в том, каким именно компонентом отравились дети, а как это вообще стало возможным, что опасное вещество удалось беспрепятственно пронести в школу.

Причем, неизвестный порошок на полу раздевалки руководство учебного заведения обнаружило только тогда, когда сильный запах уже распространился, и дети начали жаловаться на недомогание.

«Организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия в данной ситуации признаков преступления, предусмотренного статьей сто восемнадцатой УК РФ — причинение тяжкого время здоровью по неосторожности», — сказал помощник руководителя СКР по Свердловской области по взаимодействию со СМИ Максим Чалков.

Это уже второй громкий скандал в школах Екатеринбурга за последнее время. Учителя Сергея Перминова суд приговорил к полутора годам принудительных работ и выплате компенсаций. Он пытался приструнить школьника, который ругался матом на уроке. И вот теперь еще одна школа, где происходит ЧП: ученика, который принес опасный порошок в школу, никто не остановил.

Хотя неприятный запах, которым надышались пятиклассники, ощущался, по словам очевидцев, еще долго, эвакуация в школе не проводилась.

«Сейчас школа, откуда были госпитализированы дети с подозрением на отравление, работает в обычном режиме. Хотя всех школьников, которые почувствовали недомогание, экстренно отправили в больницу на обследование, уроки в других классах не прерывались. Опасное вещество не было обнаружено нигде, кроме раздевалки спортивного зала», — рассказал корреспондент.

На этот раз, к счастью, обошлось. Состояние всех школьников, которые почувствовали себя плохо, у врачей сейчас уже не вызывает опасений.

«На наши запросы с просьбой прокомментировать обстоятельства ЧП, отправленные в администрацию Екатеринбурга и пресс-службу губернатора Свердловской области, нам пока не ответили», — сказал корреспондент.

