Органы в обмен на iPhone: юноша продал почку ради гаджета и стал инвалидом

Юноша продал почку ради гаджета и стал инвалидом в Китае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Юность прошла, техника осталась, а здоровье — на нуле.

В Китае 31-летний Ван Шанкун стал инвалидом после того, как в 17 лет продал почку ради покупки iPhone 4 и iPad 2. Об этом сообщает The Thaiger.

Юноша из бедной семьи, увлеченный популярной техникой, обратился в нелегальную организацию по торговле органами и совершил операцию в небезопасных условиях. За почку он получил около четырех тысяч долларов, на которые приобрел желанные гаджеты. Вскоре после вмешательства у него развились серьезные инфекции, а оставшаяся почка начала давать сбои, потребовалось регулярное наблюдение врача. Сегодня Вану присвоена третья группа инвалидности, он не может работать, его здоровье продолжает требовать постоянного контроля.

Суд признал виновными пятерых жителей южного Китая, причастных к торговле органами, и обязал выплатить семье Шанкуна около 200 тысяч долларов. Однако компенсация не изменила судьбу мужчины, пострадавшего из-за собственной юношеской ошибки.

Ранее во Флориде 50-летняя Дейдис Пенья Гарсес после неудачной операции по бразильской подтяжке ягодиц оказалась частично парализована, лишена возможности самостоятельно ходить и выполнять повседневные действия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.