Охотники и их собака погибли из-за удара молнии

Находиться рядом с водоемом во время грозы — плохая идея.

В американском штате Флорида двое охотников и их собака погибли после удара молнии во время выезда на охоту. Об этом сообщает People.

По данным властей округа Хайлендс, 25 сентября родственники 38-летнего мужчины и его 31-летнего друга сообщили об их пропаже. Накануне поиски проводили сотрудники Комиссии по охране природы и водных ресурсов штата, которые нашли автомобиль пропавших охотников.

На следующий день полицейские обнаружили тела мужчин и собаки у дамбы на канале. Эксперты подтвердили, что смерть наступила из-за прямого удара молнии. Шериф округа обратился к местным жителям с предупреждением о высокой опасности молний во Флориде и напомнил о необходимости соблюдать осторожность во время грозы, даже если дождь еще не начался.

За неделю до этого в штате Колорадо охотники также погибли от удара молнии, их останки нашли в лесу. Специалисты советуют охотникам и туристам следить за прогнозами погоды, избегать открытых пространств и водоемов во время гроз, чтобы снизить риск поражения молнией.

