Обвиняемого в убийстве сотрудницы банка в Москве арестовали до 29 ноября

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Злоумышленник полностью признал свою вину.

Бывший сотрудник одного из московских банков арестован по обвинению в убийстве своей начальницы. Решение о мере пресечения в виде заключения под стражу до 29 ноября вынес Басманный районный суд Москвы. Информацию подтвердила прокуратура Москвы.

По данным следствия, инцидент произошел днем 30 сентября в отделении на улице Автозаводская. Обвиняемый, 40-летний мужчина, во время рабочего дня напал на заместителя руководителя филиала и нанес ей несколько ножевых ранений. Женщина скончалась на месте происшествия.

Злоумышленника задержали сотрудники полиции на месте происшествия. В прокуратуре уточнили, что он полностью признал свою вину и пояснил свои действия стрессовым состоянием. Следствие возбудило уголовное дело по статье об убийстве и назначило психолого-психиатрическую экспертизу. По предварительным данным, у обвиняемого был давний конфликт с погибшей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что серийный убийца Виталий Манишин получил 25 лет колонии за расправу над 11 женщинами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.