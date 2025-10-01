Новак заявил о полном контроле ситуации на топливном рынке России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

В стране ожидается рост предложения топлива за счет ввода новых мощностей на нефтеперерабатывающих заводах.

Ситуация на топливном рынке страны полностью находится под контролем, а баланс спроса и предложения обеспечен по стране. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в беседе с 5-tv.ru во время Валдайского форума.

«Ситуация абсолютно контролируемая. Активно работает Министерство энергетики со всеми регионами в штабном режиме. В целом у нас баланс спроса и предложения обеспечен по стране», — отметил он.

К тому же Новак подчеркнул, что на данный момент принимаются решения по дополнительному обеспечению потребностей. Он пояснил, что рассматриваются изменения в производственных процессах, среди которых использование различных химических присадок, в результате чего увеличится объем производства бензина и дизельного топлива. Данные меры также откроют новые возможности для увеличения экспортных поставок.

Помимо этого, Новак добавил, что в России ожидается рост предложения топлива за счет ввода новых мощностей на нефтеперерабатывающих заводах.

Ранее 5-tv.ru писал, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца 2025 года.

