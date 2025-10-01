Мессенджер MAX ограничил доступ пользователям неофициальных версий приложения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Установка сторонних сервисов может привести к утечке данных.

Мессенджер MAX начал блокировать доступ через сторонние приложения из-за угрозы утечки данных пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

«Установка неофициальных сторонних приложений — так называемых „альтернативных клиентов“, которые предоставляют доступ к MAX, представляет угрозу для персональных данных пользователя», — пояснили в компании.

Также это может позволить злоумышленникам рассылать вредоносные файлы от имени пользователя.

Отмечается, что служба безопасности оперативно выявляет и блокирует подобные приложения, а принятые меры направлены на защиту пользователей от мошенников и киберугроз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в мессенджере MAX появилась функция цифрового идентификатора, который может заменить бумажные документы в повседневных ситуациях. Новый ID содержит подтвержденную фотографию и динамический QR-код, обновляющийся каждые 30 секунд, что повышает уровень защиты данных. С его помощью можно подтвердить возраст, статус студента или наличие многодетной семьи. Пока функция работает в тестовом режиме.

