«Глубоко сочувствую»: Дык Фук сделал пожертвования на борьбу с последствиями тайфуна

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Во время стихийного бедствия во Вьетнаме погибли не менее 26 человек, более ста получили ранения, а 22 числятся пропавшими без вести.

Победитель конкурса «Интервидение-2025», вьетнамский певец Дык Фук, пожертвовал около 42,6 тысячи долларов (около 3,5 миллиона рублей) на помощь пострадавшим от тайфуна «Буалой». Об этом сообщила газета Viet Nam News.

«Смотря на фото и читая новости о тайфуне, я глубоко сочувствую нашим гражданам. Я просто надеюсь, что шторм пройдет быстро, наши сограждане будут страдать меньше и обретут мир», — приводятся в публикации слова Дык Фука.

Тайфун обрушился на Вьетнам в начале недели и стал самым разрушительным штормом года в стране. По последним данным, от последствий стихии погибли не менее 26 человек, более ста получили ранения, а 22 числятся пропавшими без вести.

Наибольший урон произошел в 17 провинциях и городах. Тайфун сопровождался проливными дождями, наводнениями и оползнями, что нанесло серьезный ущерб инфраструктуре: разрушено свыше 137 тысяч жилых домов, повреждены более 5,6 тысячи телекоммуникационных вышек и электропередач, в результате чего многие районы остались без света и связи. Огромные площади сельхозугодий оказались затопленными, что повлияло на урожай и рыбные хозяйства.

Правительство Вьетнама экстренно организовало эвакуацию более 28 тысяч человек, а премьер-министр Фам Минь Чинь поручил максимально эффективно ликвидировать последствия бедствия, восстановить критическую инфраструктуру и оказать медицинскую и социальную поддержку пострадавшим.

Вьетнамские исполнители, включая Дык Фука, активно откликнулись на бедствие, жертвуя средства на помощь и поддерживая пострадавших.

В российском посольстве в Ханое и консульствах в Хошимине и Дананге отметили, что обращения от россиян, пострадавших от тайфуна, не поступали, а ход стихии «Буалой» не затронул популярные у россиян южные курорты Вьетнама.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.